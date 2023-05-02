"Молчать!": злющий Киркоров врезал Тодоренко на глазах у толпы

Филипп Киркоров нарушил все правила.

В минувшее воскресенье, 1 мая, телеканал НТВ показал финальный выпуск четвертого сезона музыкального шоу "Маска". Впервые в истории победителями проекта стали сразу два участника: Сергей Лазарев и Дима Билан. Однако ради красивого финала председатель жюри Филипп Киркоров нарушил все правила программы.

Мнение четырех судий на завершающем этапе разделилось поровну. Алексей Воробьев, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез не смогли решить, кому присудить победу. Когда на сцене остались Скорпион и Мамонтенок, решать судьбу исполнителей принялся Филипп Киркоров.

Народный артист России очень долго не мог определиться и решил, по его же словам, потянуть время, изливаясь речами. Однако в какой-то момент его перебила Регина Тодоренко. "Молчать!" – моментально врезал коллеге по жюри король отечественной эстрады.

Филипп Киркоров жестко ответил телеведущей на глазах у изумленных зрителей, которые все же поддержали решение артиста присудить двойную победу. Продюсеры шоу "Маска" тоже не отказали поп-королю.

К слову, после чемпионства Дима Билан рассказал, как трудно ему дался проект. Певец признался, что терял по четыре килограмма веса в каждом выпуске. Ранее об этом сообщили "Дни.ру".