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Понедельник 1 мая

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"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико

"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико
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Дмитрий Шимко

Дмитрий Шимко

 Астротиполог, нумеролог.

Стало известно об окружении Ксении Бородиной.

Арест Елены Блиновской наделал много шума. Теперь многие размышляют о том, почему же это задержание произошло, и не могут обойти стороной личность знаменитого коуча. Эксклюзивно для читателей Дни.ру нумеролог Дмитрий Шимко разобрал характер и судьбу одной из приближенных Ксении Бородиной.

Оказывается, небесные светила для припертой к стенке звезды марафонов планировали абсолютно иную перспективу. С психологией она не должна была быть связана профессионально, это должно было стать лишь хобби, с которым бы Елена Блиновская отвлекалась от неудач в личной жизни.

Специалист уверен, что такие крупные неприятности милашка Ксении Бородиной спровоцировала сама: она занималась не тем делом, которое было ей предначертано, либо же занималась им слишком много — "через край".

Однако в ее неудачах оказался замешан и близкий человек. Супруг Елены Блиновской, желая помочь своей ненаглядной, проспонсировал ее раскрутку. В результате все его попытки подсобить, образно говоря, разодрали нежное личико подруги Ксении Бородиной.

Тем не менее, несмотря на все тяготы, обрушившиеся на Елену Блиновскую, Дмитрий Шумко уверен, что она вскоре разберется со всеми проблемами.

"Она отделается выплатой налогов, штрафов. Годовой цикл, в котором она находится, не отвечает за то, чтобы ее закрыли, посадили", – заключил нумеролог о будущем Елены Блиновской, которой Ксения Бородина не раз устраивала теплый прием.


2 мая 2023, 00:03
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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