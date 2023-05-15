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Преобразившуюся Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли

Преобразившуюся Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли
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Поклонники отметили, что актриса стала похожа на звезду Голливуда.

Екатерину Климову часто называют одной из самых популярных и красивых актрис российского кинематографа. 45-летняя артистка регулярно удивляет публику не только новыми яркими ролями, но и своим внешним видом.

Многие поклонники звезды недоумевают, как ей удается настолько свежо и привлекательно выглядеть. Во-первых, актриса одна воспитывает четверых детей от разных супругов. Во-вторых, знаменитость работает не покладая рук и много снимается, чтобы ее большая семья ни в чем не нуждалась. Несмотря на это, Климова поддерживает себя в форме и умудряется становиться только краше.

Артистка часто делится в социальных сетях свежими снимками и неизменно получает от подписчиков тонны комплиментов. Накануне в профиле звезды появилась целая серия новых фотографий. На черно-белых кадрах Екатерина Климова предстала перед поклонниками с натуральным макияжем, "мокрой" прической и в черном струящемся наряде, напоминающем халат.

Поклонники засыпали похорошевшую Екатерину Климову комплиментами. Кроме того, фанаты отметили, что на первом фото артистка очень похожа на Анджелину Джоли. Подписчики буквально сравнили любимицу с голливудской актрисой. "На первом фото подумала, что Джоли", "Русская Джоли", "Невероятная", "Красивая женщина, очень красивая", – написали пользователи.

15 мая 2023, 11:49
Екатерина Климова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы

Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram
Фото: instagram.com/klimovagram

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