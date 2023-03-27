Лечь в постель с режиссером и молчать всю жизнь: Климова призналась в домогательствах

Климова всегда привлекала повышенное внимание к себе.

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова является одной из самых ярких в российском шоу-бизнесе. Ее красота и молодость не дают покоя ни поклонникам, ни некоторым коллегам. Оказывается, за всю карьеру она три раза столкнулась с домогательствами со стороны режиссеров. Об этом звезда призналась в интервью, комментируя скандал с голливудскими актрисами, обвинившими Харви Вайнштейна в изнасиловании.

По словам Екатерины Климовой, три разных режиссера нагло требовали от нее внимания и ласки, причем произошел этот натиск в течение одного года, сообщает телеканал "360". К ней буквально липли словно мухи на мед.

"У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три… Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?" – вспоминает разочарованная Климова.

Тогда она думала, что на карьере можно ставить крест. Ведь отказ режиссеру означал конец карьеры. Кроме того, был ужасный осадок до того, что и жизнь была уже не мила.

Екатерина Климова добавила, что для актрисы в таком случае встает выбор – лечь в постель с режиссером и потом молчать об этом всю жизнь или честно отказаться от работы, сохранив свою честь.