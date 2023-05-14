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Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков

Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков
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Собчак вызвала волну хейта жалобами на тяжелую жизнь.

Ксения Собчак, известная телеведущая и журналистка, недавно пожаловалась на тяжелую жизнь. Она рассказала, что ей очень сложно выбраться на отдых с семьей из-за плотного графика работы. Ксения часто отправляется в жаркие страны по работе, и это мешает ей отдыхать.

Но недавно Собчак все-таки нашла время на отдых и уехала на Бали со своим мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Она поделилась с фанатами фотографиями из отпуска, на которых она стала фоном для снимков ее мужа.

Некоторые люди не оценили жалобы Собчак на тяжелую жизнь и выразили свое недовольство в комментариях. Они не понимают, почему знаменитость жалуется на усталость, ведь она не работает на заводе.

Однако, как мы знаем, работа Собчак действительно очень напряженная. Она успевает записывать интервью, вести телеграм-канал и заботиться о семье. И хотя отдых на Бали может показаться роскошью для многих людей, для Собчак это редкость.

Несмотря на негативные комментарии, Ксения продолжает наслаждаться своим отпуском и радоваться времени, проведенному с семьей.

14 мая 2023, 15:23
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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