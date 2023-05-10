"Завтра": объявлено о возможном разводе Собчак и Богомолова

Поклонники предполагают, что брак супругов мог дать трещину

Кажется, что скандальная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прогремела только вчера. На самом же деле журналистка и режиссер состоят в браке уже почти четыре года. За это время злые языки не раз приписывали супругам скорый развод, но они игнорировали сплетни и оставались вместе несмотря ни на что. А сейчас разлад в семье заподозрили даже самые преданные поклонники пары...

Если раньше фанаты Собчак и Богомолова находили объяснение тому, что супруги редко появляются вместе на публике, то теперь им с трудом удается верить в лучшее. Накануне в Сети в очередной раз заговорили о возможном разводе Ксении и Константина. И на этот раз у слухов есть серьезные основания.

Пользователи социальных сетей отмечают, что супруги демонстрируют разные взгляды на политические события. Так, 9 мая Константин Богомолов опубликовал на своей странице пост, в котором поздравил подписчиков с "бывшей и будущей победой".

"Завтра была война. Спасибо им, здесь таким юным и беззаботным, потом таким взрослым и осознанным. Прошедшим все и давшим нам счастье жизни и пример силы. Этот праздник — торжество жизни над смертью. С Победой! Бывшей и будущей!", – написал режиссер.

Поздравление Богомолова заставило многих пользователей иначе взглянуть на ситуацию в его семье. Многие сделали вывод, что политические взгляды Константина и Ксении сильно отличаются. По мнению некоторых, рано или поздно это может стать причиной для развода пары.