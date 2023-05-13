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Суббота 13 мая

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Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей

Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей
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Дина Корзун несколько месяцев назад приняла решение вернуться из Лондона в Москву.

Актриса получила известность после выхода на экраны фильма с Чулпан Хаматовой "Страна глухих". После съемок картины Валерия Тодоровского артистки продолжили работать вместе и дружить. Основным их детищем стал благотворительный фонд "Подари жизнь".

В нулевых Дина Корзун вместе с семьей перебралась в Великобританию, жила в Лондоне, работала в театрах Европы и приезжала в Россию на съемки. Однако после февраля прошлого года коллега Чулпан Хаматовой приняла решение вернуться с семьей на родину. В одном из интервью Дина Корзун призналась, что ее в некотором смысле начали пугать изменения в сознании европейцев.

По словам актрисы, она и дети чувствуют себя в России очень хорошо, в том числе и потому, что за время жизни в Европе часто приезжали в родные места. Например, наследники Дины Корзун проводили лето у бабушки в деревне. Как отметила звезда, они знают и любят Россию, так что адаптация проходит хорошо.

"У моих детей в России много друзей, в том числе и новых школьных", – рассказала актриса.

Напомним, в отличие от Дины Корзун Чулпан Хаматова заняла противоположную позицию и решила уехать из России. Теперь оборвавшая связи с родиной актриса живет в Латвии вместе с детьми и пытается доказать, что она "хорошая русская".

13 мая 2023, 14:00
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мослента✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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