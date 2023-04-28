Подружка оголтелой Хаматовой бросила мужа-чужестранца и вернулась в Россию

Звезда фильма "Страна глухих" не жалеет о решении.

В московском КЦ "Россия" состоялась церемония закрытия 45-го Международного Московского Кинофестиваля (ММКФ). На мероприятии собрался весь бомонд. Среди гостей присутствовала 52-летняя звездв фильма "Страна глухих" Дина Корзун, которая два года назад вернулась в Россию из-за рубежа.

На протяжении долгого периода времени Корзун жила с мужем в Великобритании, потом в Швейцарии. Однако за границей актрисе было нелегко, и она грезила возвращением на родину, так как здесь жить гораздо проще.

На ММКФ Дина Корзун появилась в классическом черном костюме с длинной юбкой. Поверх костюма она накинула белый жакет. На ее шее красовалось массивное ожерелье. К удивлению многих, рядом с актрисой был не ее избранник Луи Франк, а какой-то брутальный красавец. Некоторые подумали, что героиня фильма "Страна глухих" бросила чужестранца и выбрала спутника по душе.

Напомним, в прошлом Дина Корзун дружила с Чулпан Хаматовой и вмсесте с ней занималась делами благотворительного фонда "Подари жизнь". Спустя время она со скандалом покинула его. Судя по всему, сейчас у актрисы началась новая жизнь, ведь она ни капли не жалеет о прошлом.