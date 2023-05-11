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Четверг 11 мая

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Терпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной

Терпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной
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Личная жизнь журналистки складывалась нелегко

Оксана Пушкина знакома публике благодаря авторской программе "Женский взгляд". Долгие годы своей карьеры журналистка рассказывает о женских проблемах и занимается вопросами семьи, женщин и детей. О своей работе Пушкина рассказывает с гордостью, а вот о личном предпочитает не распространяться.

Долгое время личная жизнь телеведущей складывалась не менее запутанно и трагично, чем истории героинь ее передач "Женский взгляд" и "Женские истории". В первый раз Оксана Пушкина вышла замуж еще на четвертом курсе. Супругом журналистки стал уже известный к тому моменту ведущий Владислав Коновалов, который был старше ее на двадцать лет.

К сожалению, вскоре мечты Пушкиной о безоблачной семейной жизни разбились о суровую реальность. Супругам пришлось столкнуться с тяжелым испытанием. После свадьбы Оксана забеременела, но потеряла ребенка. Это стало для телеведущей большим ударом. К счастью, в 1988 году в семье родился долгожданный и единственный сын Артем. Однако прибавление не скрепило союз.

В какой-то момент отношения супругов дали серьезную трещину. Владислав Коновалов не хранил верность жене, а та много лет терпела его измены в попытках сохранить брак. В 2010 году брак распался окончательно. Оксана Пушкина решилась развестись с мужем и дать себе шанс на счастье с другим.

После расставания с супругом журналистка вышла за специалиста по информационным технологиям Алексея Широких. Новый поворот в жизни телеведущей сопровождался громким скандалом. После второй свадьбы знаменитости на связь вышла бывшая жена Алексея. Женщина заявила, что Пушкина приворожила и увела ее мужа. При этом сама ведущая отмечала, что этот брак распался еще до ее появления. Как бы там ни было, второй союз оказался для нее счастливым.

11 мая 2023, 06:10
Оксана Пушкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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