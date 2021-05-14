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Шоу-бизнес
Изменившаяся до неузнаваемости Пушкина шокировала народ

Изменившаяся до неузнаваемости Пушкина шокировала народ

Недавно состоялась премьера фильма "Пробуждение". Оксана Пушкина стала модератором мероприятия.
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Депутат Государственной Думы поразила публику своим внешним видом. Еще недавно изменения в облике телеведущей не давали покоя поклонникам. Она сильно пострадала от не совсем удачного хирургического вмешательства. Однако, видимо, ситуацию удалось исправить.

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Оксана Пушкина предстала перед зрителям настоящей красавицей. Она выглядела свежей, отдохнувшей и помолодевшей. Креативный образ стал одним из самых обсуждаемых в Сети. Поклонники порадовались за кумира, предположив, что в ее жизни все хорошо.

Знаменитость редко выходит в свет, но для мероприятия сделала исключение. Новая кинокартина повествует о жизни родителей и их особенных детей. Он описывает быт трех разных семей, у каждой из которых свои проблемы, переживания. Однако их объединяет одно: страшный диагноз.

В подготовке фильма участвовала программа реабилитации личности "Лига мечты". Оксана Пушкина является членом экспертного совета организации. В мае фильм уже удостоили награды в Швейцарии. Теперь создатели отправили заявки на участие в Международном кинофестивале в США и в "Каннских Львах".

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 02:04 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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