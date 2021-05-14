Изменившаяся до неузнаваемости Пушкина шокировала народ

Депутат Государственной Думы поразила публику своим внешним видом. Еще недавно изменения в облике телеведущей не давали покоя поклонникам. Она сильно пострадала от не совсем удачного хирургического вмешательства. Однако, видимо, ситуацию удалось исправить.
Оксана Пушкина предстала перед зрителям настоящей красавицей. Она выглядела свежей, отдохнувшей и помолодевшей. Креативный образ стал одним из самых обсуждаемых в Сети. Поклонники порадовались за кумира, предположив, что в ее жизни все хорошо.
Знаменитость редко выходит в свет, но для мероприятия сделала исключение. Новая кинокартина повествует о жизни родителей и их особенных детей. Он описывает быт трех разных семей, у каждой из которых свои проблемы, переживания. Однако их объединяет одно: страшный диагноз.
В подготовке фильма участвовала программа реабилитации личности "Лига мечты". Оксана Пушкина является членом экспертного совета организации. В мае фильм уже удостоили награды в Швейцарии. Теперь создатели отправили заявки на участие в Международном кинофестивале в США и в "Каннских Львах".
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