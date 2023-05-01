"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову

Ксения Собчак и певец SHAMAN поддались инстинкту, несмотря на штамп в паспорте.

Они взглянули друг на друга через призму рабочих отношений и нашли нечто большее. Причем спровоцировал эту пикантную связь именно SHAMAN, также известный как Ярослав Дронов. Это он побудил интерес Ксении Собчак к своей персоне, когда засовывал микрофон в штаны.

Во время интервью SHAMAN неожиданно заявил, что светская львица влюбилась в него, акцентируя внимание на ее женском амплуа. Да и Ксения Собчак отнекиваться не стала, представив Ярослава Дронова своим избранником. "Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях", — призналась в ответ звезда.

Шутки шутками, а в психологии это называется эмоциональной изменой. Как сообщает Пятый канал, она основана на близости без физического контакта. Получается, своими действиями певец SHAMAN надоумил Ксению Собчак изменять мужу — Константину Богомолову.

"Как бы ни оправдывали себя эмоциональные изменщики, проблема в том, что такая близость чаще возникает в отношениях, где есть некоторая проблема или дефицит", — объяснила психолог Евгения Пименова.

А ведь возможный развод Ксении Собчак с Константином Богомоловым обсуждают не первый год. Сплетники поговаривают, что муж глядит на ведущую с кислой миной, вот SHAMAN и запал ей в сердечко.

"Бывает и так, что истинная близость случается именно в отношениях с другими, а не с постоянным партнером", — объясняет эксперт. И хотя певец SHAMAN горячо влюблен в свою супругу Елену, при желании Ксения Собчак может его увести. Ведь журналистка всегда добивается желаемого, если не считать президентское кресло на выборах 2018 года.