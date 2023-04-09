"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика

Ксения Бородина выгнала мужа из дома среди ночи после того, как узнала о всех его любовницах.

Телеведущая развелась около двух лет назад. Хотя первый скандал со вторым мужем случился сразу после рождения общей дочери Теоны. Тогда Ксения Бородина лично опубликовала скриншоты переписок и предоставила доказательства того, что Курбан Омаров ей изменяет.

Правда, через какое-то время звезда простила "гулену" и приняла обратно в семью. В интервью Надежде Стрелец ведущая "Дома-2" отметила, что все делала ради дочери, так как очень хотела, чтобы у нее был отец. Ксения Бородина верила, что хотя бы у ее второго ребенка будет папа, ведь старшая дочь, Маруся, пострадала после первого развода матери.

Увы, по словам Ксении Бородиной, счастье длилось недолго. Уже скоро она снова начала подозревать супруга в изменах. Помимо этого, Курбан Омаров сильно ее ревновал, даже запрещал выкладывать фотографии с друзьями-мужчинами в социальные сети.

Пару лет Бородина жила в постоянном стрессе, у нее даже начала развиваться паранойя. В итоге слетевшая с катушек звезда решила проблему радикально и вычислила всех любовниц мужа-изменщика.

"Ну я наняла детективов, которые все мне это сняли, дали мне номера телефонов, адреса квартир, имена, фамилии. Их было какое-то неимоверное количество", – призналась Ксения Бородина.

В тот же вечер телеведущая выгнала Курбана Омарова из дома, собрав все его вещи в мусорные пакеты.