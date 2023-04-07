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Пятница 7 апреля

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"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности

"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности
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Лолита готовится стать матерью второй раз.

Российская певица Лолита Милявская была замужем пять раз, но дочь у нее одна – Ева Цекало, которой сейчас уже 23 года. Долгое время считалось, что отец девочки продюсер Александр Цекало. На момент рождения ребенка звезды были женаты. Но пара не афишировала отцовство, да и вообще скрывала ребенка очень долго из-за его "особенности". Практически всю жизнь девочка живет с матерью Лолиты, но певица часто ее навещает и всегда осыпает подарками, уделяет много внимания.

Несмотря на массу проблем в жизни, Лолита всегда брала от жизни все и искренне говорила о своих достоинствах и недостатках. Раскрепощенная артистка становилась и становится примером для многих и вдохновляет людей на подвиги. Порой путь Лолиты шокирует своей эпатажностью, абсурдностью и чрезмерным откровением. Однако 59-летняя звезда не намерена что-либо скрывать.

6 апреля в Crocus City Hall состоялось вручение ежегодной премии "Жара Music Awards 2023", на котором Лолита получила награду в номинации "Выбор VOICE". На сцену певица вышла в откровенном черном мини-платье со шлейфом, открытой спиной и глубоким декольте. Образ лаконично завершали серебристые лодочки на шпильках и яркий макияж в стиле декаданс. Во время выступления Лолита шокировала людей странным заявлением о том, что планирует второй раз стать матерью.

"Получаю удовольствие от молодого поколения, которое рвет все. Никогда не научусь уже тем манерам вокальным, которые осилили они. Но вы это так делаете, что я опять хочу… забеременеть!"— призналась Лолита.

Поклонники встретили овациями такую идею и горячо поддержали народную любимицу.

7 апреля 2023, 20:00
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Помолодевшая Лолита щегольнула в смелом наряде на "ЖАРА Music Awards"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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