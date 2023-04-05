"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене

Бородина высказалась по поводу женщин, которые спят с женатыми.

Ксения Бородина ненавидит супружеские измены и любовниц. Она сама испытала на себе этот скорбный опыт, уличив бывшего мужа Курбана Омарова в изменах. Ведущая шоу "Дом-2" один раз простила нерадивого мужа, но потом ее терпение лопнула, и она поняла, что человек не меняется.

Ксения Бородина считает, что любовницы женатых мужчин поступают чудовищно. Более того, они не уважают сами себя. Тех, кто встречается с женатыми, звезда назвала "терпилами". По ее словам, если женщина спит с женатым мужчиной, она довольствуется ролью второго или даже третьего плана, сообщает женский журнал Kleo.ru.

Любовницы готовы "ждать как собачка, когда ее позовут", отметила Ксения Бородина. Ведь если мужчина не разводится, значит на первом месте для него все равно жена, и только она решает, прощать такого человека за его грязные слабости или погнать в шею.

Оставшаяся без мужа и не ставшая терпеть обиды Ксения Бородина уверена, что женщина с нормальной самооценкой никогда не станет унижаться и довольствоваться ролью любовницы.

Напомним, Ксения Бородина одна растит двух дочерей – Марусю и Теону, которых родила от разных мужчин. Недавно в Сети поползли слухи о том, что 40-летняя звезда якобы беременна снова. Однако официально комментариев по данному поводу она не давала.