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Среда 5 апреля

21:00В центре Москвы в здании загорелся кабинет 20:40"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене 19:50Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля? 19:00"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой 18:20"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина 18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации 17:40"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости 17:20"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения 16:40Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим 16:20"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице 16:15"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 15:40"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо 15:31Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка! 15:20Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России 15:00"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками 14:43"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой 14:20"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев 14:00"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой 13:40Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого 13:20Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку 13:00"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом 12:40Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет 12:20"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 12:00"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз 11:40"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации 11:20Уже отмечает: меркантильная Дубцова выгнала из дома несовершеннолетнего сына 11:00"Теперь я водитель грузовика": сбежавший в США внук Пугачевой вкалывает за гроши ради пропитания 10:40"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом 10:20Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы 10:00Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 09:40В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя 09:20"Считается хулиганством": в Туве священник перекрыл дорогу бульдозеру 09:00"Невеста": нацепившая белое платье и фату дочь Маликова устроила девичник перед свадьбой 08:40Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России 08:20"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд 08:00Свои школы есть только в трети ЖК 06:16"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина* 04:20Диетолог составил для россиян весенний рацион 02:08В каждой пятой новостройке нет паркинга 00:05Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля 22:00Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию 21:20В Москве в захламленной квартире нашли истощенного ребенка 20:00"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа 19:4049-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу 19:00На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП 18:40Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности 18:20"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту 18:00Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен 17:40"Ради денег готовы человека угробить": директора МакSим обвиняют в страшном 17:20Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
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"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене

"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене
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Бородина высказалась по поводу женщин, которые спят с женатыми.

Ксения Бородина ненавидит супружеские измены и любовниц. Она сама испытала на себе этот скорбный опыт, уличив бывшего мужа Курбана Омарова в изменах. Ведущая шоу "Дом-2" один раз простила нерадивого мужа, но потом ее терпение лопнула, и она поняла, что человек не меняется.

Ксения Бородина считает, что любовницы женатых мужчин поступают чудовищно. Более того, они не уважают сами себя. Тех, кто встречается с женатыми, звезда назвала "терпилами". По ее словам, если женщина спит с женатым мужчиной, она довольствуется ролью второго или даже третьего плана, сообщает женский журнал Kleo.ru.

Любовницы готовы "ждать как собачка, когда ее позовут", отметила Ксения Бородина. Ведь если мужчина не разводится, значит на первом месте для него все равно жена, и только она решает, прощать такого человека за его грязные слабости или погнать в шею.

Оставшаяся без мужа и не ставшая терпеть обиды Ксения Бородина уверена, что женщина с нормальной самооценкой никогда не станет унижаться и довольствоваться ролью любовницы.

Напомним, Ксения Бородина одна растит двух дочерей – Марусю и Теону, которых родила от разных мужчин. Недавно в Сети поползли слухи о том, что 40-летняя звезда якобы беременна снова. Однако официально комментариев по данному поводу она не давала.

5 апреля 2023, 20:40
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Женский журнал Kleo.ru✓ Надежный источник

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