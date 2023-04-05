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Шоу-бизнес
В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя

В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя

Как на самом деле зовут звезду
прочитано 179 раз

Заслуженная артистка России Варвара песней из репертуара Лаймы Вайкуле "Я за тебя молюсь" поздравила с 85-летием Илью Резника. А за кулисами концертного зала "Крокус Сити Холл" с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

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Имя Варвара очень подходит знаменитой исполнительнице этно– и поп-музыки. Но это на самом деле – эффектный творческий псевдоним. Оказалось, что в паспорте она сегодня – Алена Сусова. А в девичестве была Тутановой. "Меня Аленой продолжают звать все домашние, друзья, члены коллектива, – призналась певица. – Хотя на работе мне комфортнее быть Варварой – я так привыкла к этому имени! Оно меня сопровождает все жизнь".

Раскрыла артистка и тайну происхождения звучного имени: "Моя бабушка тоже была Варварой, она пела в хоре. А я сама себя впервые назвала Варварой лет в 25 (сейчас артистке 49 – Прим. ред.)".

Сложнее оказалось научиться давать автографы – не как Алена Сусова, а как Варвара. "Иногда случается, что когда надо расписаться в документах, я начинаю выводить "Варвара", а потом себя одергиваю, мол, что я делаю!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 5 апреля 2023, 09:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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