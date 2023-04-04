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Вторник 4 апреля

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"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа

"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа
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Буланова решилась на этот шаг раз и навсегда.

Российская певица Татьяна Буланова готовится выйти замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, с которым встречается уже три года. 54-летняя звезда уже была замужем два раза, но ни один союз не принес ей счастья. На этот раз артистка не строит себе замков из песка и не ожидает чего-то гандиозного, так как уже повидала на своем веку все. Ничего сверъестественного Буланова не ожидает ни от свадьбы, ни от самого брака. Удивить ее практически нечем, об этом она недавно рассказала в интервью.

Валерий Руднев моложе Татьяны Булановой на 20 лет, но тем не менее, сумел сделать свою искушенную возлюбленную счастливой. Рядом с ним Буланова заметно преобразилась и похудела. Более того, рядом с избранником Буланова вновь задумалась о детях. Артистка не исключает, что семья може обзавестись третьим для нее ребенком при помощи суррогатной матери.

Напомним, у Булановой есть два сына от двух прошлых браков. Валерий Руднев отлично ладит с ними и не возражает против рождения еще одного наследника.

Свадьба 35-летнего Валерия Руднева и 54-летней Татьяны Булановой должна состояться летом в Санкт-Петербурге. По словам певицы, она испытывала непередаваемое волнение при знакомстве с его родителями, но в итоге смогла найти с ними общий язык. Более того, певица решила, что изменит фамилию, которая работала на нее годами. Ведь для артиста имя – это его бренд, и порой самое дорогое в карьере.

"Я решила, что возьму двойную фамилию. Да, документы придется все менять. Но ничего страшного", – призналась Буланова.

Раз теперь Буланова больше не будет Булановой, выходит, что она фактически ставит на карьере крест.

4 апреля 2023, 20:00
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Prozvezd.info✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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