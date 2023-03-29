Ничего особенного: зажравшаяся Буланова вытерла ноги о своего молодого любовника

Глаза матерой Булановой уже не горят как у юной девочки.

Летом 2023 года российская певица Татьяна Буланова собирается в третий раз выйти замуж за своего возлюбленного, бывшего теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева. Артистка признается, что действительно счастлива рядом с новым избранником, который младше ее на целых 19 лет. Рядом с ним она заметно похорошела и расцвела. При этом Буланова уже три года душа в душу без ссор и недопонимания живет вместе с возлюбленным, а замуж собралась только теперь.

Тем не менее, свадьбу Татьяна Буланова не воспринимает как нечто особенное. Для нее это рутина, поэтому никакой эйфории перед торжеством 54-летняя звезда не ощущает. Она уже давно не девочка и не ждет никаких сюрпризов судьбы. Буланова прекрасно понимает, что будет происходить в ЗАГСе, и ничего нового не ждет, сообщает Пятый канал.

"Если честно, и во второй раз не было эйфории. Самая эйфория в первый раз, когда не знаешь, как это все", – заявила Татьяна Буланова.

Некоторые могут подумать, что певица таким образом вытерла ноги о своего будущего мужа, ведь для мужчины как ни крути важно, чтобы он был покорителем женского сердца, и ему необходимо признание своей второй половинки. Вероятно, зажравшаяся Татьяна Буланова просто обесценивает его. А может, он и впрямь не представляет для нее ничего особенного.

Напомним, в ноябре Валерий Руднев сделал Татьяне Булановой предложение руки и сердца, подарив роскошное кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей.