"Деградация": устроившая интим с Николаевым "старушка" Королева пошла ко дну

Личная жизнь Наташи Королевой висит на одном волоске.

В 2023 году певица Наташа Королева отмечает юбилей. В конце мая звезде исполняется 50 лет. Праздновать артистка начала уже сейчас, дав большой сольный концерт в Москве. Послушать "Желтые тюльпаны" и "Маленькую страну" пришли многочисленные зрители всех возрастов.

Астролог и нумеролог Дмитрий Шимко специально для "Дни.ру" внимательно рассмотрел дату рождения Наташи Королевой. Первое, что бросается в глаза эксперту, это личная жизнь экстравагантной артистки. По мнению астролога, нынешний супруг певицы Тарзан пришел в ее жизнь в самый подходящий момент. Он выполнил свою цель — подарил Королевой ребенка.

Однако, по мнению эксперта, Наташа пошла ко дну в этих отношениях. Они исчерпали себя еще 10 лет назад, однако супруги все продолжают их тянуть на себе. В итоге — развития не получает ни Тарзан, ни Наташа Королева.

Возможно, небольшая встряска не помешала бы устроившей интим с Игорем Николаевым артистке. Напомним, что, будучи юной девушкой, она пряталась с тогдашним любимым от родителей. Многие зрители пишут Наташе Королевой, что в ее годы уже пора бы сменить короткие юбки-мини на более солидные варианты, а концертную программу — на более спокойную.

"Старушке уже под полтинник, а она все поет", — рассуждают зрители.