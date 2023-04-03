"Она умеет только копипастить": неприкаянную Боню вывели на чистую воду

В жизни Виктории Бони случилось новое откровение.

Телеведущая и экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года. Известность девушка получилась как раз после участия в звездной телестройке. Однако с эпохи "Дома-2" прошло уже много лет, а внимание к женщине не ослабевает.

Астротиполог и нумеролог Дмитрий Шимко сделал для "Дни.ру" специальный расклад, чтобы посмотреть судьбу Виктории Бони. Характер женщины эксперт описывает как боевитый, мощный и даже, можно сказать, управленческий. Скорее всего, Виктория лишена креатива, однако она сполна возмещает его своей хваткой.

"Она неплохо использует опыт и проецирует это. Она умеет только "копипастить", не изобретает велосипед", — комментирует астролог.

Не все зрители до конца понимают, чем именно занимается Виктория Боня, оттого и считают ее неприкаянной. Однако, по словам астролога, с 2021 года Боня увлечена каким-то делом, и в 2023 году она откроет для себя новые планы в самореализации. Скорее всего, зрители услышат о Виктории уже этой осенью. При этом Шимко отмечает, что выбранное дело затянется на долгие годы — на 20 или даже 30 лет.

В личной жизни астролог увидел перемены в возрасте 42 лет. Если у Виктории Бони действительно появились отношения в этот период, вполне возможно у них есть перспективы. Однако, если у женщины в жизни уже есть отношения, начавшиеся до 40 лет, то за ними будет занимательно наблюдать, говорит астролог. Впереди у Виктории Бони кризис, а затем — интересное будущее.