"Не успела": последние слова сгоревшей заживо Вики Бони ранят до слез

Вика Боня пропала пару дней назад.

Звезда "Дома-2" уже давно живет за пределами России, где внезапно полюбила покорять горные вершины. И несмотря на то, что дается Виктории Боне это не всегда легко, она не останавливается.

В сентябре 2022-го светская львица взбиралась гору Манаслу в Непале и делилась с поклонниками шокирующими кадрами. На одном из них она предстала с краснющим и, как писали многие поклонники, обугленным лицом. Как оказалось, из-за палящего солнца звезда, можно сказать, сгорела заживо.

Зимой Виктория Боня вновь отправилась в горную экспедицию – на вулкан Охос-дель-Саладо в Чили. Там без сложностей тоже не обошлось, ведь ее охватила горная болезнь. После таких испытаний красавица рванула отдыхать на Мальдивы. Вновь сгорела, но на этот раз привлекательно, и настолько увлеклась отпуском, что пропала.

14 февраля, когда все поздравляли друг друга с романтичным праздником, светская львица в своем телеграм-канале не написала ни фразы. На связь она вышла только на следующий день и оставила последние слова в честь ушедшего праздника.

"Вчера не успела вас поздравить со Днем всех влюбленных... Любите и будьте любимы, дорогие мои", – обратилась к народу экс-участница "Дома-2" и наверняка ранила его до слез своим трогательным посланием.

Стоит отметить, что некоторые россияне, в отличии от Виктории Бони, 14 февраля проявили себя. Как пишет портал VSE42.ru, в Екатеринбурге произошло массовая драка на фоне ревности. А кто-то точно увлекся покупкой подарков, ведь, по данным РИА ФАН, праздник вызвал рост спроса на микрокредиты.