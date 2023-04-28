Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники

Ксению Собчак призвали к ответу.

Давеча стало известно о задержании скандальной блогерши Елены Блиновской, которая заработала на шикарную жизнь, роскошную недвижимость и люксовые автомобили, выпаривая доверчивым гражданам просветительские курсы в социальных сетях. Со временем у нее появилось множество последователей, в том числе, журналистка, Ксения Собчак.

Впрочем, "королеву марафонов" подозревают отнюдь не в мошенничестве. По версии следствия, она может быть причастна к двум преступлениям: неуплате налогов в особо крупном размере и отмыванию денежных средств. Совокупно блогерша могла нанести государству ущерб в размере почти один миллиард рублей.

Кстати, в эту же сумму оценивается ее с супругом совместное имущество. Политик Роман Худяков полагает, что свое состояние блогерша могла заработать мошенническим путем, обманывая доверчивых подписчиков. Он также вывел на чистую воду Ксению Собчак, призвав ее к ответу.

"Как насчет курсов Ксении Собчак?!" – пишут люди. Некоторые сообщают, что "подавали заявления, посетив ее курсы" – "в связи с обманом". "Но делу не давали ход"

– отметил политик в своем телеграмм-канале. Он также почеркнул, что мошенники, которые зарабатывают на доверии людей – это "подлые преступники", и призвал правоохранительные органы проверить остальных блогеров.