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Пятница 28 апреля

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Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники

Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники
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Ксению Собчак призвали к ответу.

Давеча стало известно о задержании скандальной блогерши Елены Блиновской, которая заработала на шикарную жизнь, роскошную недвижимость и люксовые автомобили, выпаривая доверчивым гражданам просветительские курсы в социальных сетях. Со временем у нее появилось множество последователей, в том числе, журналистка, Ксения Собчак.

Впрочем, "королеву марафонов" подозревают отнюдь не в мошенничестве. По версии следствия, она может быть причастна к двум преступлениям: неуплате налогов в особо крупном размере и отмыванию денежных средств. Совокупно блогерша могла нанести государству ущерб в размере почти один миллиард рублей.

Кстати, в эту же сумму оценивается ее с супругом совместное имущество. Политик Роман Худяков полагает, что свое состояние блогерша могла заработать мошенническим путем, обманывая доверчивых подписчиков. Он также вывел на чистую воду Ксению Собчак, призвав ее к ответу.

"Как насчет курсов Ксении Собчак?!" – пишут люди. Некоторые сообщают, что "подавали заявления, посетив ее курсы" – "в связи с обманом". "Но делу не давали ход"

– отметил политик в своем телеграмм-канале. Он также почеркнул, что мошенники, которые зарабатывают на доверии людей – это "подлые преступники", и призвал правоохранительные органы проверить остальных блогеров.

28 апреля 2023, 16:20
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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