Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов

Елена Блиновская признала вину.

В минувший четверг, 27 апреля, правоохранительные органы задержали блогершу Елену Блиновскую, которая пыталась покинуть страну. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса.

По версии следствия, организаторша "Марафона" желаний может быть причастна к отмыванию денежных средств, а также к неуплате налогов в особо крупном размере. Суммарный ущерб государству, нанесенный противоправными действиями, достигает почти одного миллиарда рублей.

Символично, что примерно на такую же сумму Елена Блиновская и ее супруг владеют имуществом: рядом объектов недвижимости по всей стране и автомобилями премиальных марок. Среди домов блогерши числится и роскошный особняк на Истре, недалеко от которой располагается дача Аллы Пугачевой. Имение оценивается примерно в четыре сотни миллионов рублей.

Задержанную блогершу в народе называют "королевой желаний" из-за организованного ею марафона, который как бы должен помочь простым людям исполнить свои желания. На счет простых людей уверенности нет, а вот желание сотрудников правоохранительных органов Елена Блиновская точно исполнила.

В ходе допроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном, сообщает StarHit со ссылкой на столичную прокуратуру. А уже сегодня Елена Блиновская предстанет перед судом, который должен избрать для блогерши меру пресечения.