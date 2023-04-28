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Пятница 28 апреля

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Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов

Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов
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Елена Блиновская признала вину.

В минувший четверг, 27 апреля, правоохранительные органы задержали блогершу Елену Блиновскую, которая пыталась покинуть страну. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса.

По версии следствия, организаторша "Марафона" желаний может быть причастна к отмыванию денежных средств, а также к неуплате налогов в особо крупном размере. Суммарный ущерб государству, нанесенный противоправными действиями, достигает почти одного миллиарда рублей.

Символично, что примерно на такую же сумму Елена Блиновская и ее супруг владеют имуществом: рядом объектов недвижимости по всей стране и автомобилями премиальных марок. Среди домов блогерши числится и роскошный особняк на Истре, недалеко от которой располагается дача Аллы Пугачевой. Имение оценивается примерно в четыре сотни миллионов рублей.

Задержанную блогершу в народе называют "королевой желаний" из-за организованного ею марафона, который как бы должен помочь простым людям исполнить свои желания. На счет простых людей уверенности нет, а вот желание сотрудников правоохранительных органов Елена Блиновская точно исполнила.

В ходе допроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном, сообщает StarHit со ссылкой на столичную прокуратуру. А уже сегодня Елена Блиновская предстанет перед судом, который должен избрать для блогерши меру пресечения.

28 апреля 2023, 11:20
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как медом намазано: кто из российских звезд обзавелся роскошной недвижимостью в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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