"Родственник Киркорова": нового мужа для Собчак нашли за бугром

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в 2019 году.

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поженились в 2019 году. Официальные отношения звезд как начались со скандальной свадьбы, так и нарастают скандалами вот уже четыре года.

Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" и театральный режиссер так и не обзавелись общими наследниками. Единственным ребенком блогерши является сын Платон, рожденный в браке с актером Максимом Виторганом.

Возможно, общий ребенок и мог бы скрепить семейные узы звезд, но пока что злые языки с завидным постоянством заявляют, мол Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются развестись. Аналогичные слухи время от времени появляются и в прессе.

Кстати, телеведущая является постоянным объектом обсуждений, критики и насмешек также в социальных сетях. Например, на днях пользователи обсуждали фотографию, на которой был изображен конь внушительных размеров. Язвительная подпись гласила:

"Румынские свахи нашли в Болгарии мужа Ксении Собчак".

Очевидно, это была отсылка к старому мему, в котором звезду реалити-шоу "Дом-2" ассоциировали с лошадью. К слову, комментаторы тоже оказались с (плохим) чувством юмора и уточнили, не является ли новый "муж" Ксении Собчак родственником имеющего болгарские корни певца Филиппа Киркорова.