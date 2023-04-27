"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник

У пары Ксении Собчак и Константина Богомолова множество скелетов в шкафу.



В то время как продюсеры любят комментировать новости, связанные с миром музыки, экс-участники "Дома-2" не могут обойти стороной своих бывших товарок. Вот и Рустам Солнцев решил высказаться о давней коллеге по телестройке Ксении Собчак и ее муже Константине Богомолове.

С самого дня их "похоронной" свадьбы общественность вопила о том, что таким разным людям долго не протянуть в столь якобы паршивом браке, каким его сразу же окрестили некоторые злопыхатели. Однако с того момента уже прошло почти четыре года, а о разладе в семье нет и речи.

Но Рустам Солнцев нашел этому объяснение: Ксения Собчак и Константин Богомолов живут в гостевом браке, их союз был заключен по договору. Ведь, на его взгляд, искренние чувства между людьми столь разного полета зародиться не могут: муж – значительная фигура в театральном мире, а жена – светская львица.

"Она прется от людей, которые умнее ее, образованнее, значительнее. А то, что делает Ксюша, больше похоже на хайп или вообще на предательство собственных интересов", – вылез со своим мнением любовник из "Дома-2", известный своими амурными похождениями далеко за пределами телестройки.

Но случилась любовь: Богомолов погрузил блондинку в рассказы о театре, поэтому та не смогла устоять. Вот так "настоящий представитель богемы" и уложил Ксению Собчак на лопатки, заставив ее с восторгом смотреть любимому в рот.





