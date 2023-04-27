Кадры обысков в коттедже спущенной с небес на землю Блиновской попали в Сеть

Еще недавно Блиновская говорила, что делает все по закону.

В России продолжаются массовые чистки блогеров-миллионников. Налоговая проверяет, все ли деньги они заработали законно, и не должны ли блогеры чего государству. Как выяснилось, налоговики не зря сунулись в эту сферу. За несколько месяцев проверок они привлекли к ответственности уже несколько человек, в том числе блогера-миллионника Сашу Митрошину с квартирой в километре от Кремля, блогера Валерию Чекалину и ее мужа Артема. В их доме нашли несколько люксовых автомобилей, а также слитки золота и ценные бумаги.

Блогер и создатель "Марафона желаний" Елена Блиновская тоже подверглась обыскам. Она стала фигурантом дела о неуплате 918 миллионов рублей налога, сообщает Пятый канал.

В Сети опубликовано видео обысков в роскошном коттедже Блиновской в подмосковной Истре. А ведь еще недавно Блиновская уверяла, что она делает все по закону. Выходит, что ее просто спустили с небес на землю.

На кадрах обысков видна входня группа дома с панорамными окнами, крытая парковка на несколько машин, огромная придомовая территория и детский игровой комплекс.

Напомним, 27 апреля Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть территорию России. По версии следствия, блогер не выплатила 918 миллионов рублей налогов. Возбуждены два уголовных дела.