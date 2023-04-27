Как прокаженная: Народ шарахается от изуродовавшей себя Пугачевой

Аллу Пугачеву обходят стороной.

Вот уже год Примадонна вместе с семьей живет за границей. После отъезда в Израиль она буквально отвернула от себя часть поклонников, назвав соотечественников "холопами" и "рабами", Неудивительно, что на Аллу Пугачеву нахлынула волна критики, которая не отступает до сих пор.

Негатив выливается по разным причинам. Кто-то ругает ее из-за погони за молодостью. Например, не так давно артистка вышла в свет в Израиле, а поклонники на свежих снимках заметили опухлость на руках и некрасивый шрам под глазом. В Сети сразу стали писать, что певица изуродовала себя пластикой.

Вместе с тем соотечественники продолжают критиковать Аллу Пугачеву за позорный побег из страны, подарившей ей успех. На этом фоне звезда, судя по всему, растеряла весь свой авторитет, который зарабатывала годами. Например, теперь работа с самой Примадонной не считает чем-то почетным, а народ буквально шарахается ее.

Об этом стало известно, благодаря рассказу Ксении Собчак. Она напомнила о недавнем скандале с участием автора патриотических песен SHAMANа и Григория Лепса. Дело в том, что Наталья Касимцева написала композицию "Алла будет петь", которую Кристина Орбакайте исполнила в поддержку матери.

В итоге поэтессе пришлось публично оправдываться и заверять, что песня была создана давно и с Примадонной она, мол, не работает. Кажется, что теперь Алла Борисовна как какая-то прокаженная.

"Вообще, я никогда такого не видела, чтобы человек открещивался от сотрудничества с Пугачевой", – удивилась Ксения Собчак.