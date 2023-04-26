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Среда 26 апреля

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"Я вас похороню": рассвирепевший Розенбаум врезал своим обидчикам

"Я вас похороню": рассвирепевший Розенбаум врезал своим обидчикам
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Александр Розенбаум шокировал публику.

Народный артист России Александр Розенбаум в середине марта загремел в больницу из-за проблем со здоровьем. Певца экстренно госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Медики в ходе обследования обнаружили тромб в ноге музыканта.

71-летний шансонье стойко перенес медицинское вмешательство. После операции он прошел краткосрочную реабилитацию и был выписан из больницы. В скором времени артист вернулся к активной творческой деятельности. Он и сейчас, несмотря на уважаемый возраст, продолжает выходить на сцену и радовать поклонников.

Однако некоторые недобросовестные СМИ в погоне за дешевым хайпом намекнули на смерть любимого миллионами артиста. Подобное поведение так называемых журналистов привело маэстро в ярость, и Александр Розенбаум врезал своим обидчикам.

Он стал лезть за словом в карман, обрушившись на представителей прессы с угрозами. "Поверьте, я вас похороню раньше" – обратился шансонье к журналистам, которые поспешили "похоронить" его месяц назад.

Музыкант шокировал публику своим заявлением. Он подчеркнул, что как доктор жалеет подобных журналистов. Меж тем, Александр Розенбаум призвал СМИ не переходить красные линии. По его словам, представители прессы должны обладать воспитанием и совестью.

26 апреля 2023, 17:00
Александр Розенбаум. Фото: Pavel Kashaev / Russian Look / www.globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Кремле вручили премию "Шансон года"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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