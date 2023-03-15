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Среда 15 марта

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Вся страна плачет: не стало Александра Розенбаума

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Поклонники певца раздавлены страшной новостью.

В минувший вторник, 14 марта, россияне были шокированы новостью о госпитализации любимого миллионами шансонье Александра Розенбаума. Даже в 71 год музыкант постоянно выходил на сцену, давал концерты по всей стране и радовал поклонников своим творчеством. Увы, но здоровье его подкосило.

Над душевными песнями Народного артиста России плачет вся страна. И вся страна сегодня следит за его состоянием. После жалоб на боль в ноге певец был экстренно госпитализирован. В больнице Красноярска врачам удалось обнаружить у шансонье тромб.

Разумеется, тромб представлял серьезную угрозу здоровью артиста, поэтому медики приняли решение провести операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На некоторое время Александр Розенбаум остался в лечебном учреждении под наблюдением. Однако хорошее самочувствие позволило врачам выписать его, уточняет РИА ФАН.

В больнице Красноярска музыканта не стало. Он покинул медицинский центр и, по данным телеканала "360", уже уехал из города. Однако, видимо, Александр Розенбаум решил не рисковать здоровьем и перенес ближайший концерт, чтобы окончательно поправиться.

Очевидно, что поклонники певца раздавлены страшной новостью, ведь они очень хотели посетить выступление звезды. И все же здоровье превыше всего. Как сообщает RT со ссылкой на продюсера исполнителя, на данный моментАлександр Розенбаум чувствует себя хорошо.

15 марта 2023, 14:20
Александр Розенбаум. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Кремле вручили премию "Шансон года"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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