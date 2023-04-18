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Вторник 18 апреля

13:20Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга 13:00"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова 12:40"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице 12:20"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле 12:00"Не всем нравится": удовлетворяющий старух Шаляпин изменил размер своего органа 11:40"Унитазы чистят": Лишившемуся денег в Израиле Галкину* нашли новое занятие 11:20Назло бывшему: раскрасневшаяся Муцениеце показала упругую грудь и тугие трусики 11:00"Ищет себе новую девушку": В расставании Виторгана с молодой невестой поставлена точка 10:4099% отказов: эксперты назвали единственный способ законного присоединения балкона 10:20Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца 10:00Истощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 09:40"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова 09:20Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного 09:00У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 08:40Житель Польши расправился с украинской семьей 08:20Малина весной: чем удобрить куст для роскошного урожая 08:00"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос 06:08За полгода аренда однушек подешевела на 7% 04:27Предложение новостроек сократилось на 14% 02:17Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком 00:02"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок 22:00Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов 21:20"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили 21:00Как спастись от аллергии весной 20:00Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым 19:00Далеко ли бежал капитан Волконогов? Пираты и онлайн-прокат – как кино и Минкульт оказались в разных командах 17:20"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову 17:00Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16:20Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос 16:00"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море 10:40Умерла звезда фильма "Обитаемый остров" 10:20Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 10:02"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой 09:40Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом 09:20"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью
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"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова

"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова
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Когда Роман Костомаров будет дома?

С января этого года вся Россия молится за выздоровление олимпийского чемпиона. Звезда фигурного катания попала в реанимацию в тяжелом состоянии и, если верить источникам, пережила кому, ампутацию конечностей, инфаркт и отказ органов. Однако на прошлой неделе появились хорошие новости: Роману Костомарову стало значительно лучше, а близкие сравнивают это событие с пасхальным чудом.

Конечно, говорить о полном восстановлении рано. Как выяснили журналисты, хирургические вмешательства для спортсмена еще не закончились. По данным источника, ему еще предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Так что, несмотря на положительную динамику, на данный момент фигурист и не думает уезжать из медучреждения.

"Домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу самостоятельным человеком", – объявил о выписке Романа Костомарова источник в разговоре с журналистами.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, какие именно операции могут ждать спортсмена. Как отметил врач, одна из них необходима для формирования культей. Предположительно, во время удаления отмерших клеток медики не озаботились этим, так как гораздо важнее было сохранить жизнь звезды. Правильно сформированные культи нужны Роману Костомарову для установки протезов.

18 апреля 2023, 13:00
Роман Костомаров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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