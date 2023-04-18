"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова

Когда Роман Костомаров будет дома?

С января этого года вся Россия молится за выздоровление олимпийского чемпиона. Звезда фигурного катания попала в реанимацию в тяжелом состоянии и, если верить источникам, пережила кому, ампутацию конечностей, инфаркт и отказ органов. Однако на прошлой неделе появились хорошие новости: Роману Костомарову стало значительно лучше, а близкие сравнивают это событие с пасхальным чудом.

Конечно, говорить о полном восстановлении рано. Как выяснили журналисты, хирургические вмешательства для спортсмена еще не закончились. По данным источника, ему еще предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Так что, несмотря на положительную динамику, на данный момент фигурист и не думает уезжать из медучреждения.

"Домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу самостоятельным человеком", – объявил о выписке Романа Костомарова источник в разговоре с журналистами.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, какие именно операции могут ждать спортсмена. Как отметил врач, одна из них необходима для формирования культей. Предположительно, во время удаления отмерших клеток медики не озаботились этим, так как гораздо важнее было сохранить жизнь звезды. Правильно сформированные культи нужны Роману Костомарову для установки протезов.