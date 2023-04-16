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Воскресенье 16 апреля

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Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне

Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне

Три месяца Роман Костомаров не видел сына и дочь.

Совсем недавно СМИ сообщили о том, что Роман Костомаров уже начал морально и физически готовиться к протезированию, а теперь общественности стала доступна и гораздо более трогательная информация.

Оказывается, что все три месяца, пока Роман пролежал на больничный койке в Коммунарке, к нему не пускали ни его родителей, ни детей, сообщает Царьград. Лишь жена спортсмена Оксана Домнина самоотверженно проводила буквально каждый день рядом с постелью своего дражайшего супруга.

На этой неделе Роману Костомарову впервые, пишет портал RT, разрешили увидеть детей после ампутации, которая ему была проведена из-за развившегося в конечностях сепсиса. Теперь, когда иммунитет чемпиона восстановлен, а все инфекции вылечены, юные Анастасия и Илья, сообщает URA.ru, получили разрешение повидать своего отца.

Ведь тяжело, думают многие, не видеть своих родных так долго. К счастью, семья Романа Костомарова вновь воссоединилась и перенесший многое отец смог вновь, наверняка, обнять своих чад.

Тем не менее встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне между пользователями Сети. Ничего святого, иными словами. Одни уверены, что детям с их чувствительной психикой лучше не видеть отца в таком состоянии. Другие же уверены, что перенесшему многое Роману Костомарову в таком состоянии поддержка нужна как никогда.


16 апреля 2023, 18:37
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха.
В спектакле приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов.
У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль.
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина сыграли Ромео и Джульетту.
Роман Костомаров и Алексей Ягудин (в центре) перевоплотились в Тибальда и Меркуцио.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.
"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я", – признался Илья Авербух.
По словам режиссера, его постановка не является "дословным переложением оригинального текста в ноги спортсменов". "У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце", - заинтриговал Илья.
"В чем я убедился за долгие годы работы, так это в том, что всеми движет любовь. И это самая главная тема спектакля!" - заявил Авербух.
Уже с первых минут разворачивающееся на сцене действо захватило зрителей. И далее накал страстей неуклонно шел по нарастающей.
Спецэффекты в шоу поражают воображение.
В проекте задействовано 22 спортсмена, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета и 5 музыкантов.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству.
Потрясающей красоты наряды создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 костюмов.

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