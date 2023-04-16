Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне

Три месяца Роман Костомаров не видел сына и дочь.



Совсем недавно СМИ сообщили о том, что Роман Костомаров уже начал морально и физически готовиться к протезированию, а теперь общественности стала доступна и гораздо более трогательная информация.



Оказывается, что все три месяца, пока Роман пролежал на больничный койке в Коммунарке, к нему не пускали ни его родителей, ни детей, сообщает Царьград. Лишь жена спортсмена Оксана Домнина самоотверженно проводила буквально каждый день рядом с постелью своего дражайшего супруга.

На этой неделе Роману Костомарову впервые, пишет портал RT, разрешили увидеть детей после ампутации, которая ему была проведена из-за развившегося в конечностях сепсиса. Теперь, когда иммунитет чемпиона восстановлен, а все инфекции вылечены, юные Анастасия и Илья, сообщает URA.ru, получили разрешение повидать своего отца.

Ведь тяжело, думают многие, не видеть своих родных так долго. К счастью, семья Романа Костомарова вновь воссоединилась и перенесший многое отец смог вновь, наверняка, обнять своих чад.

Тем не менее встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне между пользователями Сети. Ничего святого, иными словами. Одни уверены, что детям с их чувствительной психикой лучше не видеть отца в таком состоянии. Другие же уверены, что перенесшему многое Роману Костомарову в таком состоянии поддержка нужна как никогда.





