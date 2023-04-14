"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым

Ксения Собчак угодила в неприятную ситуацию.

С прошлого года гуляют слухи о том, что в браке журналистки и режиссера не все гладко. Недавнее появление супругов на премьере фильма "Вызов" только подогрело сплетни. В прессу просочилась информация о том, что на мероприятии Константин Богомолов якобы не проявлял особой нежности к Ксении Собчак, а также ходил со спокойным каменным лицом.

Преобразился режиссер, когда к нему с супругой подошла Кристина Асмус, чтобы поболтать. Из-за слитых в Сеть фотографий, где театральный деятель улыбается и смеется, ее в прессе буквально выставили соперницей. Но настоящая драма началась, после расставания актрисы с Константином Богомоловым и его супругой.

Ксения Собчак разместила в своем микроблоге фотографии с вечера, в том числе и с экс-женой Гарика Харламова. В описании к публикации она зачем-то вспомнила про скандальную роль Кристины Асмус в фильме "Текст", за которую ее многие ругали. Увидев пост теледивы, актриса, условно говоря, набросилась на нее.

Она оставила довольно жесткий комментарий, высказав недовольство из-за неудачной фотографии, где у нее второй подбородок, и напоминания о скандале, который уже давно всеми забыт. Пользователи в итоге встали на защиту звезды фильма "Текст", посоветовав ей правильно выбирать друзей.

А некоторые принялись оскорблять журналистку и в очередной раз напоминать ей о слухах вокруг ее брака с режиссером.

"А что с лицом у Костика? Прямо кричит в душе – уберите от меня эту!" – написал кто-то под фотографиями Ксении Собчак.