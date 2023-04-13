"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова

Любимая миллионами звезда советских экранов Лия Ахеджакова оказалась втянутой в очень серьезную историю. Ее неоднозначные высказывания о российской армии и политическом руководстве привели к бурной реакции патриотично настроенных граждан.
Народная артистка России в последнее время занималась не творчеством, а политикой, активно комментировала происходящие события. Заявления актрисы театра и кино относительно специальной военной операции на Украине вызвали грандиозный скандал.
В итоге Лия Ахеджакова лишилась возможности выходить на сцену. Руководства театра "Современник" отменило спектакли с ее участием, предложив поклонникам звезды вернуть билеты. Месяц назад артистка даже написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Правда, в учреждении культуры заявили, что Лия Ахеджакова числится в штате и получает зарплату. На этом злоключения 84-летней актрисы не закончились. За нее взялись общественники, попросившие Генпрокуратуру РФ проверить звезду на предмет государственной измены.
Перспектива загреметь за решетку по тяжкому уголовному преступлению, возможно, многих вынудило бы сбежать из страны. Вот и поклонники актрисы начали гадать, где она скрывается. Все слухи развеял ее супруг.
Владимир Персиянинов подчеркнул, что Лия Ахеджакова остается в Москве и не планирует уезжать. Как сообщает телеканал "360", муж звезды добавил, что "ей нужно время", чтобы не реагировать на критику.