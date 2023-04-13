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Шоу-бизнес
"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова

"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова

Лию Ахеджакову заподозрили в госизмене.
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Любимая миллионами звезда советских экранов Лия Ахеджакова оказалась втянутой в очень серьезную историю. Ее неоднозначные высказывания о российской армии и политическом руководстве привели к бурной реакции патриотично настроенных граждан.

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 Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

Народная артистка России в последнее время занималась не творчеством, а политикой, активно комментировала происходящие события. Заявления актрисы театра и кино относительно специальной военной операции на Украине вызвали грандиозный скандал.

В итоге Лия Ахеджакова лишилась возможности выходить на сцену. Руководства театра "Современник" отменило спектакли с ее участием, предложив поклонникам звезды вернуть билеты. Месяц назад артистка даже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Правда, в учреждении культуры заявили, что Лия Ахеджакова числится в штате и получает зарплату. На этом злоключения 84-летней актрисы не закончились. За нее взялись общественники, попросившие Генпрокуратуру РФ проверить звезду на предмет государственной измены.

Перспектива загреметь за решетку по тяжкому уголовному преступлению, возможно, многих вынудило бы сбежать из страны. Вот и поклонники актрисы начали гадать, где она скрывается. Все слухи развеял ее супруг.

Владимир Персиянинов подчеркнул, что Лия Ахеджакова остается в Москве и не планирует уезжать. Как сообщает телеканал "360", муж звезды добавил, что "ей нужно время", чтобы не реагировать на критику.

Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2023, 14:20 Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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