Ахеджакова не будет убегать от закона.

Актриса Лия Ахеджакова со скандалом уволилась из театра "Современник" после того, как неоднократно публично делала громкие антироссийские заявления, нарываясь на критику. Поклонники долго наблюдали за ее поведением, но терпение лопнуло.

Теперь 84-летней актрисе может грозить уголовное дело вплоть до 20 лет лишения свободы за госизмену. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Лия Ахеджакова переступила все возможные грани морали, сообщает "Царьград". Он намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить звезду советских телеэкранов, отмечает телеканал "360".

"Лия Ахеджакова – это самый настоящий предатель России", – заявил он.

Кроме того, обвинивший актрису в госизмене Бородин требует признать Ахеджакову иноагентом, а также лишить всех наград и званий.

Сама Ахеджакова заявила, что для нее унижение получать деньги, при этом не работая в театре. При этом актриса не намерена покидать Россию, так как просто не имеет на это физической возможности. Также у нее нет никаких творческих планов на будущее, пишет RT.

"У меня сил на это нет. Не тот возраст. Все кончено! Это очевидно", – подчеркивала актриса, мысленно склонив голову на плахе.



Впрочем, может Ахеджакова и лукавит об отсутствии сил. Ведь совсем недавно она выступала на Кипре и в Израиле.