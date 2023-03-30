"Разбитое сердце": стало известно об уходе Ахеджаковой

Лия Ахеджакова не оправилась после скандала.

Звезда советского кино Лия Ахеджакова получила признание коллег и любовь миллионов зрителей, благодаря уникальному актерскому стилю и безупречно сыгранным ролям. Невероятные сценические образы Народной артистки России становились украшением фильмов, в которых она играла.

Однако в последнее время творческая деятельность отошла для звезды театра и кино на второй план. Актриса стала все чаще обращать на себя внимание не профессиональными выступлениями в театре, а политическими заявлениям, которые провоцировали громкие скандалы.

К примеру, Лия Ахеджакова негативно отозвалась о решении властей начать спецоперацию на Украине. Ее речи не остались без внимания граждан с патриотическими взглядами и на звезду обрушился шквал критики. А театр "Современник" вовсе отказался от услуг артистки.

Спектакли с участием 84-летней звезды были отменены. На официальном сайте учреждения зрителям предложили обменять купленные билеты. Вероятно, актриса так и не оправилась после скандала, поэтому решила уволиться.

Об уходе Лии Ахеджаковой из театра "Современник" стало известно в четверг, 30 марта. Об этом сообщила "Новая газета" (лишена свидетельства о регистрации СМИ) в своем телеграмм-канале. Авторы сопроводили текст смайликом "разбитое сердце".

Как уточняет телеканал "360" актриса отметила, что напасла заявление еще 10 марта. Меж тем, в театре "Современник" опровергли увольнение звезды. В учреждении подчеркнули, что Лия Ахеджакова до сих пор числится в штате.