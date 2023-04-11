"Стараюсь ее баловать": подаривший любовнице кольцо Сафронов объявил о свадьбе

Сафронов ничего не жалеет ради новой возлюбленной.

8 апреля российскому художнику Никасу Сафронову исполнилось 67 лет. В свой день рождения живописец дал большое откровенное интервью, в котором поделился тайнами о семейной жизни. Сафронов за свою жизнь успел несколько раз побывать в официальном браке и несколько раз состоял в свободных отношениях. Дети любвеобильного художника ничуть не отстают от него. Как рассказал Сафронов, его сын Дмитрий недавно женился во второй раз, причем против воли отца.

Никас Сафронов уверен, что ни к чему хорошему новый брак сыа не приведет, так как он чересчур влюбчивый и однозначно еще не нагулялся.

С первой женой сын Сафронова развелся спустя три месяца после брака. Звездный отец предвидел такой конец. Он всегда уверял наследника, что перед тем, как построить семью, надо проверить свои чувства, а также быть уверенным в финансовом положении. На очередную свадьбу сына Никас Сафронов не попал. Он заявил, что плохо знает его новую жену, да и особо не рвался на это торжество.

В интервью Сафронов признался, что у него самого сердце сейчас несвободно. При этом жениться на новой пассии художник не собирается.

"Стараюсь ее баловать, никогда не обижаюсь, не ставлю какие-то условия. Вещи покупаю: пальто, платье. Иногда делаю более сентиментальные подарки. Какую-то вещь, которая осталась от моей мамы: серьги, кольцо. Ну и стараюсь не скандалить. Я вообще не люблю ссоры. Когда мне закатывают скандал, я отстраняюс", – признался Никас Сафронов.