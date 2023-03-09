"Все органы": заколотых средь бела дня детей Оксаны Самойловой пробило насквозь

Оксана Самойлова не успела.

Звезда соцсетей и супруга рэпера Джигана взвалила на свои хрупкие плечи слишком много. Бизнеследи, блогер и многодетная мать Оксана Самойлова хотела преуспеть во всем, но смогла. Вопреки стараниям, куче потраченных нервов и денег знаменитость попросту не уберегла маленьких детей от страшного риска.

В честь 8 марта красавица-брюнетка устроила маленьким дочерям испытание — стояние на гвоздях средь бела дня, что с точки зрения целителя Светланы Качевской невероятно опасно. По ее словам, накануне Оксана Самойлова должна была подготовить девочек и физически, и морально. Однако, по всей видимости, многодетная мать просто не успела это сделать в круговороте многочисленных задач.

"Стояние на гвоздях может причинять сильную обратную реакцию, потому что на наших ступнях находятся точки акупунктуры всех органов", — цитирует эксперта Пятый канал. Из этого следует, что дети Оксаны Самойловой оказались не просто заколоты в области стоп, но и получили воздействие на разные функции организма.

В соответствии с позицией специалиста, из-за отсутствия подготовки стоящих на гвоздях людей пробивает насквозь вплоть до ментальной сферы. Теоретически могут возникнуть проблемы и с телом, и с психикой. Остается лишь надеяться, что Оксана Самойлова не наломала дров.