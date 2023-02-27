"Ты мне должна!": Брошенная мужем Самойлова требует деньги с малолетних детей

Самойлова не щадит наследников.

В последнее время поклонники обеспокоены происходящим в семействе певца. По слухам, Джиган не живет со своей женой и детьми в их роскошном доме. Некоторые СМИ сообщали, что музыкант якобы попал в психиатрическую клинику, однако сам он эту информацию не подтверждал. К тому же Оксана Самойлова оказалась брошена мужем в день рождения сына Давида, ведь на видео, опубликованных ею, качок замечен не был.

При этом жизнь в доме не остановилась. Бизнес-вумен продолжает показывать забавные видео с участием наследников, и одно из них явно поразило поклонников. В кадре она требует деньги с малолетней дочери Леи, которая задолжала ей приличную для ребенка сумму. Как оказалось, старшая Ариела продала сестре коробку с косметикой за несколько тысяч рублей, утверждая, что его настоящая цена гораздо выше.

Узнав о происходящем, Оксана Самойлова незамедлительно напомнила своей старшей дочери о долге.

"Ты мне должна 19 тысяч рублей!" – воскликнула жена Джигана.



Сказано это было в шутку или серьезно, остается догадываться. Но раньше блогерша говорила, что с самого детства учит наследников обращаться с деньгами и знать им цену. В качестве заработка многодетная мама предлагает деньги за оценки в школе. Она уверена, что это мотивирует отпрысков хорошо учиться.