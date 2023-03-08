"Она не стабильна": стало известно о шатком состоянии Ивлеевой

Настю Ивлееву разобрали по косточкам.



Многим до сих пор не дают спокойно спать догадки о том, как же Настя Ивлеева добилась такой популярности. Кроме того интересует её поклонников и то, как обстоят дела в её личной жизни и скоро ли она найдёт счастье в любви.

Но теперь некоторые тайны из жизни телезвезды будут приоткрыты. Физиогномист Елена Мифф внимательно изучила лицо Насти Ивлеевой, чтобы рассказать обо всех сферах жизни блондинки журналистам Пятого канала.



Черты лица Насти Ивлеевой прямо-таки кричат о том, что стать звездой ей было суждено. И в этом помогли ей качества ее характера. Настя, утверждает специалист, осознанная и прямолинейная, но, вместе с этим, творческая и очень позитивная. Именно поэтому путь к успеху оказался достаточно быстрым.

О безоблачном будущем Ивлеевой, считает физиогномист, свидетельствует и благородная форма ушей блондинки. Судя по всему, у нее были знатные предки, говорит Мифф.

Изобилие веснушек на лице Насти Ивлеевой также благоприятный символ. Они сулят своей обладательнице финансовое преуспевание, радостные события и любовь.

И, пусть на любовном фронте у телеведущей пока что затишье, Мифф уверена, что все еще впереди. Она предсказала экс-звезде "Орла и Решки" обретение личного счастья в ближайшие два года и нескольких мужей.

Единственная сложность, рассказала физиогномист, заключается в том, что Ивлеевой тяжело совмещать и работу, и отношения. Привыкла, иными словами, бросаться с головой и в труд, и в чувства. А затем сбегать от наскучившей рутины сверкая пятками.



"Браков у нее будет три штуки минимум, вполне возможно, что и больше. Она не стабильна, находится в отношениях, пока любит", – стало известно о шатком состоянии Насти Ивлеевой в любви.



