54-летняя Буланова заявила о появлении ребенка от любимого мужчины

Буланова счастлива с молодым любовником.

6 марта российской певице Татьяне Булановой исполнилось 54 года. К этому возрасту артистка подошла с большим творческим багажом, а также недавно обрела личное счастье с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе Булановой почти на 20 лет.

В свежем интервью она рассказала о планах на будущее. Концерты Булановой распланированы на несколько месяцев вперед, а вот замуж Буланова не торопится.

Певица была 13 лет замужем за музыкантом и продюсером Николаем Тагриным, однако пара распалась. Потом Татьяна Буланова познакомилась с футболистом Владиславом Радимовым, когда брала у него интервью для газеты. Он был моложе певицы на шесть лет. Однако и эти отношения закончились.

Сегодня Буланова счастлива с Валерием, но замуж не выходит. Певица призналась, что перед тем, как сблизиться с предпринимателем, задавала себе много вопросов. Главным сомнением был его возраст, ведь разница в 20 лет – это уже серьезно.

"А вдруг Валера станет по молоденьким бегать! А если он захочет детей, что мне делать?" – приводит слова Булановой RT.

Певица добавила, что ее спутник пока явно не готов к появлению детей. Возможно, они смогут усыновить ребенка, но только в будущем. Сейчас пара живет вместе на территории Татьяны Булановой. По словам певицы, любовник хотел, чтобы она переехала к нему, но ей так удобнее.