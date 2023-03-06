"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса

Казарновская откровенно о беглецах.

В прошлом году элита отечественного шоу-бизнеса хорошенько сократилась: многие удрали за границу, а некоторые из них принялись поливать грязью свою родину. Среди самых ярких звезд, сменивших место жительства, Алла Пугачева, Максим Галкин*, Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов**. К их позорному побегу относятся по-разному: кто-то принимает столь кардинальное решение, а кто-то уверен, что на чужбине их не ждет ничего хорошего. Любовь Казарновская, которая осталась в России, оказалась в числе вторых.

В одном из последних интервью оперная певица решила высказать свою точку зрения насчет оказавшихся за границей коллег по творческому цеху. При этом артистка оговорилась, что никого их них не осуждает. Она считает, что звезды не просто уехали, они отказались от своих корней и Отечества, за что обязательно поплатятся по закону кармы.

"Каким бы красивым цветением не цвело дерево, оно погибнет. Оно погибнет внутри, оно сломается", – предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса Любовь Казарновская.

Стоит ответить, что оперная певица, несмотря на брак с австрийским продюсером, остается ярой патриоткой. Она верит в победу своей страны, а также в ее светлое будущее. Артистка уверена, что сейчас мы столкнулись с серьезным испытанием, которое затронуло многие сферы. И наша задача, говорит Любовь Казарновская, пройти его достойно.

* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

** – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

