Развод Бондарчука с женой предали огласке: Это конец

Прошло уже много лет с тех пор, как Федор Бондарчук развелся со Светланой Бондарчук. Однако вопрос о том, почему же это произошло, до сих пор бередит умы многих, заставляя их искать ответы и делать предположения.
Одни уверены, что случилось это из-за младшей дочери Бондарчуков, состояние здоровья которой не идеально. Якобы режиссер мог устать от ухода за особенным ребенком. Хотя сама Светлана в одном из интервью рассказывала, что Варвара наоборот, сплотила вокруг себя все семейство.
Другие же считают, что дело в чувствах, вспыхнувших в сердце режиссера. Ходят слухи, что в 2015 году он влюбился в актрису Паулину Андрееву. А развод Федора Бондарчука с женой предали огласке лишь в 2016 году.
Хотя, как утверждает сама Светлана Бондарчук, именно она и обратила внимание мужа на Паулину Андрееву. Неоднократно подчеркивала красоту и складность знаменитой брюнетки, которая в 2019 году и стала новой женой творца.
Паникеры и пессимисты бы заявили: "Развод — это конец". Однако Федор и Светлана доказали, что на руинах брака можно построить мирные дружеские отношения. Сегодня Федор Бондарчук счастлив в браке с Паулиной Андреевой. У пары подрастает сын, которому на днях исполнилось два года. А экс-супруга Федора Бондарчука пару лет назад вышла замуж за бизнесмена и дизайнера Сергея Харченко.