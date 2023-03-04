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Развод Бондарчука с женой предали огласке: Это конец

Стало известно об отношениях Федора Бондарчука с женой.
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Прошло уже много лет с тех пор, как Федор Бондарчук развелся со Светланой Бондарчук. Однако вопрос о том, почему же это произошло, до сих пор бередит умы многих, заставляя их искать ответы и делать предположения.

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 Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Одни уверены, что случилось это из-за младшей дочери Бондарчуков, состояние здоровья которой не идеально. Якобы режиссер мог устать от ухода за особенным ребенком. Хотя сама Светлана в одном из интервью рассказывала, что Варвара наоборот, сплотила вокруг себя все семейство.

Другие же считают, что дело в чувствах, вспыхнувших в сердце режиссера. Ходят слухи, что в 2015 году он влюбился в актрису Паулину Андрееву. А развод Федора Бондарчука с женой предали огласке лишь в 2016 году.

Хотя, как утверждает сама Светлана Бондарчук, именно она и обратила внимание мужа на Паулину Андрееву. Неоднократно подчеркивала красоту и складность знаменитой брюнетки, которая в 2019 году и стала новой женой творца.

Паникеры и пессимисты бы заявили: "Развод — это конец". Однако Федор и Светлана доказали, что на руинах брака можно построить мирные дружеские отношения. Сегодня Федор Бондарчук счастлив в браке с Паулиной Андреевой. У пары подрастает сын, которому на днях исполнилось два года. А экс-супруга Федора Бондарчука пару лет назад вышла замуж за бизнесмена и дизайнера Сергея Харченко.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2023, 12:05 Источник: Тайны звезд ✓ Надежный источник
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