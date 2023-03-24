"К сожалению, не могу": Пропавшая с радаров Орбакайте объявила о расставании с мужем

В последнее время дочку Аллы Пугачевой не слышно и не видно. В социальных сетях она появляется редко, на мероприятиях тоже. В общем, певица пропала с радаров. Да, и ее местонахождение тоже неизвестно. Недавно ходили слухи о том, что Кристину Орбакайте заметили в Израиле: мол, там она подралась с фанаткой и угодила в полицию.
Сама звезда эту информацию не комментировала. Впрочем, она вообще мало что сейчас обсуждает. Но одно важное событие сподвигло ее выйти на связь с поклонниками. Сидя в машине, артистка записала обращением, которое разместила в своем микроблоге. Она решила лично сообщить поклонникам, что на премьере новой части фильма "Любовь-морковь" ее зрители не увидят.
"К сожалению, не могу быть со своей группой", – сказала Кристина Орбакайте. В опубликованном ролике она объявила о расставании с мужем по фильму Гошей Куценко и съемочной командой – то, что она не сможет с ними присутствовать на показе, ее расстроило. Но дочка Примадонны пообещала, что обязательно посмотрит картину, когда она выйдет в прокат.
Чтобы пресечь вопросы по этому поводу, певица обозначила, что прийти на премьеру ей мешает плотный график. Но проворные журналисты и поклонники заметили одну очень любопытную деталь. В ближайшее время у блондинки не планируются концерты, а на официальном сайте певицы в разделе "Афиша" мероприятий тоже нет. Так что, неизвестно, о каких же делах говорила Кристина Орбакайте.