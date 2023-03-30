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Шоу-бизнес
"Семья уже привыкла": SHAMAN занимается самоудовлетворением на глазах у жены

"Семья уже привыкла": SHAMAN занимается самоудовлетворением на глазах у жены

SHAMAN во всем признался сам.
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Певец и композитор SHAMAN в минувшем году взобрался на вершины музыкального Олимпа, став одним из самых популярных артистов на отечественной эстраде. Его хиты били рекорды по количеству прослушиваний. Кроме того, россияне по достоинству оценили патриотические взгляды Ярослава Дронова.

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Безусловно, у музыканта появились тысячи поклонников и поклонниц. Сам певец иронично замечает, что даже телеведущая Ксения Собчак неровно дышит к нему. Блогерша, действительно, уделяет много внимания звезде, упражняясь в остроумии.

Многим фанатам кажется, что у артиста вообще нет свободного времени, ведь он постоянно задействован в творческом процессе: выпускает новые песни и ездит на гастроли. Из-за плотного графика даже на семью остается мало времени.

"Семья уже привыкла к такому графику, свыклась", — признался SHAMAN.

Мало кто знает, но звезда создает не только песни, но и сценические образы. Конечно, он получает удовлетворение от того, что сам придумывает костюмы, покупает материалы и отдает их на индивидуальный пошив.

Самоудовлетворением певец занимается, вероятно, на глазах у жены, ведь на костюмы и семью у него настолько мало времени, что приходится совмещать. Меж тем, даже несмотря на высокую творческую загруженность, SHAMAN подчеркнул, что очень любит свое дело.

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2023, 13:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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