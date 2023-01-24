"Итальянская семья": как живет трижды разведенная дочь уголовника Екатерина Климова

Актриса воспитывает четырех детей.

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Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Климова во вторник, 24 января, отмечает день рождения. Ей исполнилось 45 лет. Большую часть жизни артистка посвятила творческой деятельности и запомнилась миллионам россиян благодаря ролям в более чем 50 картинах.

Сегодня Екатерина Климова – одна из самых востребованных актрис в России. Однако мало кто знает, насколько сложным был ее путь к профессиональному олимпу. Звезда росла без отца. После ее рождения мужчина был осужден по уголовной статье на 13 лет лишения свободы.

Семья ютилась в двухкомнатной квартирке. Маленькую девочку воспитывали в строгости. Личная жизнь актрисы тоже долгое время не клеилась. Она трижды выходила замуж и трижды разводилась. В первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым родилась дочь, которая сейчас учится в МГУ.

Второй брак с актером Игорем Петренко даже коллеги по цеху считали довольно крепким и образцовым. Екатерина Климова подарила супругу двоих сыновей. Младшая дочь Екатерины Климовой родилась уже в браке с актером Гелой Месхи, но и эта семья распалась.

Сегодня Екатерина Климова занимается не только карьерой, но и воспитанием наследников. Она неоднократно говорила, что считает себя в первую очередь матерью и только потом актрисой. Кроме того, артистка отмечала, что ее "большая итальянская семья" не чувствует дефицита любви, даже когда она уезжает на съемки.

Большая семья звезды может комфортно жить как в просторной квартире в Москве, так и в роскошном особняке в Подмосковье. На Новорижском шоссе у актрисы есть двухэтажная элитная недвижимость. Примечательно, что ремонтные работы Екатерина Климова контролировала лично. Артистка даже шутила, что может проконсультировать любого прораба.