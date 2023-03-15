"Нарастила": пропавшая с радаров Орбакайте изменилась до неузнаваемости

Кристина Орбакайте через многое прошла.



Многие уверены в том, что Кристина Орбакайте, в тот момент когда выбирала чем заняться по жизни, решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Выбрала себе карьеру певицы ровно также как и ее мать Алла Пугачева.

Однако те, кто слышали голос Кристины Орбакайте в самом начале ее творческого пути, удивлены тому, что она смогла добиться настолько многого. Кинокритик Александр Шпагин рассказал журналистам о том, что у ныне поющей актрисы вокальные данные в молодости отсутствовали вовсе.

Однако тогда грезившая сценой Кристина Орбакайте приняла волевое решение и изменилась до неузнаваемости: выполняла невероятное количество упражнений на развитие вокала и голосовых связок. Потребовалось ей для этого, утверждает Александр Шпагин, приложить колоссальную силу воли.

"Не обладая абсолютно никакими голосовыми связками в начале, нарастила голос. Это интересно", – похвалил эксперт блондинку.



Впрочем, благодаря именно этому качеству временно пропавшая с радаров Кристина Орбакайте и добилась успеха. Смогла в конечном итоге состояться и как актриса, и как певица.

Разумеется, все знают ее как дочь Аллы Пугачевой, однако и без упоминания матери концертный график Кристины Орбакайте расписан на месяцы вперед. Но злопыхатели, разумеется, убеждены, что большое количество концертов опять же заслуга сбежавшей в Израиль матери Кристины Орбакайте Аллы Пугачевой.

