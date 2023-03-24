"Большая ошибка": Дана Борисова встала на защиту оплеванной МакSим

Телеведущая не разделила мнения хейтеров МакSим.

В конце прошлой недели певица МакSим сорвала собственный концерт в Сочи. Ей внезапно стало плохо. Она не попадала в ноты, хрипела, и в какой-то момент вовсе покинула сцену. Позже представитель артистки объяснил, что организм ее организм не справился с нагрузкой.

Некоторые из тех, кто пришел послушать нетленку "Знаешь ли ты" и другие хиты МакSим, не стали жалеть певицу. В Сети они оплевали певицу, оставив возмущенные комментарии. Часть публики предположила, что артистка вышла на сцену в нетрезвом состоянии. Так народ вспомнил об алкогольной зависимости МакSим, которую та поборола несколько лет назад.

На защиту певицы встала телеведущая Дана Борисова. Она уверена: дело не в алкогольной зависимости.

"Видно, что МакSим справилась с этой проблемой. А то, что она не восстановилась после ковида и стала активно выступать, – это, конечно, большая ошибка. У нее была такая тяжелая форма этого заболевания", – высказала мнение телезвезда в беседе с ведущим ютуб-шоу "На Днях" Евгением Елисеевым.

Борисова отметила: люди, болеющие ковидом даже меньше месяца, проходят весьма длительную реабилитацию. Поэтому телеведущая считает, что той реабилитации, которую прошла Максим, было недостаточно. "Очевидно, что ей надо сделать перерыв. Надо поберечь себя, и хочется ее поддержать", – добавила Дана.