В туре по Кузбассу живущую в России Повалий попросили спеть на украинской мове

Смелость Народной артистки восхищает.

Украинских артистов сегодня не увидишь на российской сцене, не услышишь в эфире. Как писал Александр Пушкин в "Евгении Онегине": "Иных уже нет, а те далече". И Народная артистка Таисия Повалий остается сегодня, кажется, единственным мостиком между нашим братскими, несмотря ни на что, народами. Ее завершившийся тур по Кузбассу – лучшее тому подтверждение.

Пять городов, пять аншлаговых концертов, пять дней восторга – так можно описать гастроли Народной артистки, которая уже второй год живет в Москве. Она, конечно, волновалась – на родине же за любовь к России и переезд сюда ее предали анафеме. А как примет наш зритель в связи с последними событиями и обстановкой?!

Волнения оказались напрасными. Люди стоя встречали певицу, плакали, пели вместе с ней, вручали огромные букеты и подарки. Тут и орехи, и мед, и конфеты!... А в конце каждого концерта люди просили Повалий спеть что-то на… родном для нее очень певучем и мелодичном украинском языке.

Певица, конечно, не ожидала такого поворота – у нее в этой программе не планировались композиции на мове. Просто не знала, поймут ли, примут ли зрители сегодня. Ведь ситуация напряженная и любое неосторожное слово грозит взрывом. Поэтому и пела она, например, политически нейтральный и всеми любимый "Оренбургский пуховый платок".

Но оказалось, что люди очень ждут и "Цвіте терен", и "Рiдна мати моя", и знаменитый украинский романс "Черемшина". Зал пел эти хиты хором с любимой артисткой:

Всюди буйно квітне черемшина

Мов до шлюбу вбралася калина.

Вівчара в садочку,

В тихому куточку,

Жде дівчина, жде.

И это единение душ и сердец – самое дорогое, что есть. Ведь мы – один народ, у нас общая культура, традиции, музыка. И никуда это не денется. А душевные украинские песни все мы впитали с молоком матери, на них выросли, их поем за столом. И Таисия Повалий достойна поклона за их блистательно исполнение.

И за смелость.