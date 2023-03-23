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Шоу-бизнес
"Нечего руки распускать!": Джигана подняли на вилы после избиения дочери

"Нечего руки распускать!": Джигана подняли на вилы после избиения дочери

Джигану досталось за поступок.
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Вокруг семьи знаменитого музыканта ходят тревожные слухи. Говорят, что супруги находятся на грани развода. Поползли сплетни, когда Оксана Самойлова внезапно перестала показывать в своем микроблоге мужа. К тому же Джиган не появляется на важных семейных событиях.

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 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

После длительного молчания бизнесвумен наконец-то расставила точки. Она сообщила поклонникам, что муж живет отдельно. Несмотря на то, что музыкант съехал из дома, он продолжает принимать участие в воспитание детей. И даже когда со старшей дочерь Ариэлой произошла неприятная ситуация, он не остался в стороне.

Оксана Самойлова рассказала о том, что ее наследницу "избили" в школе. Ариэлу, которая, говорит жена Джигана, никогда никого не обижает, ударил мальчик. В таких ситуация, конечно, не плохо бы что-то сделать отцу. После избиения дочери он разместил микроблоге снимок и написал, что никогда не даст малышку в обиду. При этом не понятно, ходил ли музыкант в школу.

Поклонники, увидев публикацию артиста, разделились на два лагеря. Одни принялись восхищаться его поступком: мол, он – настоящий отец.

"Правильно! Нечего руки распускать!" – пишут в комментариях пользователи.

А еще одна группа фанатов, условно говоря, подняла музыканта на вилы. Во-первых, из-за того, что он и сам якобы время обижает свою жену, а она тоже чья-то дочь. А во-вторых, защиты на просторах Интернета для девочки недостаточно.

"Папа разобрался в соцсетях постом. Главное, чтобы сам не обижал" – обратились к Джигану люди.

Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2023, 16:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
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