"Нечего руки распускать!": Джигана подняли на вилы после избиения дочери

Джигану досталось за поступок.

Вокруг семьи знаменитого музыканта ходят тревожные слухи. Говорят, что супруги находятся на грани развода. Поползли сплетни, когда Оксана Самойлова внезапно перестала показывать в своем микроблоге мужа. К тому же Джиган не появляется на важных семейных событиях.

После длительного молчания бизнесвумен наконец-то расставила точки. Она сообщила поклонникам, что муж живет отдельно. Несмотря на то, что музыкант съехал из дома, он продолжает принимать участие в воспитание детей. И даже когда со старшей дочерь Ариэлой произошла неприятная ситуация, он не остался в стороне.

Оксана Самойлова рассказала о том, что ее наследницу "избили" в школе. Ариэлу, которая, говорит жена Джигана, никогда никого не обижает, ударил мальчик. В таких ситуация, конечно, не плохо бы что-то сделать отцу. После избиения дочери он разместил микроблоге снимок и написал, что никогда не даст малышку в обиду. При этом не понятно, ходил ли музыкант в школу.

Поклонники, увидев публикацию артиста, разделились на два лагеря. Одни принялись восхищаться его поступком: мол, он – настоящий отец.

"Правильно! Нечего руки распускать!" – пишут в комментариях пользователи.

А еще одна группа фанатов, условно говоря, подняла музыканта на вилы. Во-первых, из-за того, что он и сам якобы время обижает свою жену, а она тоже чья-то дочь. А во-вторых, защиты на просторах Интернета для девочки недостаточно.

"Папа разобрался в соцсетях постом. Главное, чтобы сам не обижал" – обратились к Джигану люди.