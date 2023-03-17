Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом

Самойлова подхватила смертельно опасную болезнь.

В последнее время в жизни Оксаны Самойловой происходят не самые приятные вещи. Она разъехалась с Джиганом, а недавно у нее заболели все четверо детей. Вскоре свалилась и она сама. Фанаты гадают: что такого могло произойти между супругами, что они опять разошлись?Неужели очередная склока.

После всего случившегося Оксана Самойлова пожаловалась подписчикам на плохое самочувствие. Потом она и вовсе исчезла с радаров поклонников, что вызвало немалое беспокойство. Позже стало известно, что Самойлова попала в больницу.

Наконец Оксана Самойлова вышла на связь с фанатами впервые после госпитализации и разъяснила ситуацию. Как выяснилось, у нее запущенный гайморит, что проявлялось ужасными головными болями и общим плохим самочувствием.

"Плохая новость: у меня гайморит и это кошмар. Я не могла даже глаза открывать — у меня слезы ручьем лились", – рассказала изможденная болезнью Самойлова.

Жена Джигана отметила, что сейчас ей уже лучше, и она даже вышла на улицу впервые после длительного перерыва.

Стоит отметить, что у Самойловой с 2020 года наблюдаются хронические проблемы с носом. Ей хотели делать операцию по исправлению носовой перегородки, но она отказалась, в итоге заболевание переросло в гайморит, что является смертельно опасной болезнью, если ее не лечить. Самойлова поинтересовалась у фанатов, делал ли кто такую операцию, и есть ли после нее гематомы.