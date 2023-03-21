"Не даю": раздвинувшая ноги богачка Боня переплюнула Волочкову

Российская телеведущая, модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня давно живет не в Росси, но ее аудитория в основном российские подписчики, которые ее чуть ли не боготворят. 43-летняя бывшая звезда шоу "Дом-2" пропагандирует здоровые привычки, ведет активный ораз жизни и всячески вдохновляет народ. Боня практикует нетрадиционные методы духовного и физического оздоровления и приглашает своих клиентов на ретриты за границу. За это модель получает сумасшедшие деньги.
На днях Виктория Боня призналась подписчикам, что деньги для нее очень много значат. Это энергия, которой она не хочет делиться ни с кем, кроме своих родственников и близких людей.
"Хочу провести опрос! Вы берете/даете деньги в долг? Вот у меня есть правило, после того, как мне много раз не возвращали мои деньги, я принципиально больше не даю их в долг)) Деньги это энергия, и вы должны правильно с ними обращаться. Зато если деньги просят те, кто мне дорог и близок, я просто их дарю юезвозмездно. Советую всем поступать так же", – рассказала Боня.
К публикации звезда прикрепила фото, на котором предстала с раздвинутыми ногами и прикрытыми глазами. Модель сидела в длинном бежевом плаще. В такой дразнящей позе Виктория Боня могла бы переплюнуть саму Анастасию Волочкову, которая постоянно раздвигает ноги по поводу и без.