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21 марта
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Шоу-бизнес
"Не даю": раздвинувшая ноги богачка Боня переплюнула Волочкову

"Не даю": раздвинувшая ноги богачка Боня переплюнула Волочкову

Закатившая глаза от удовольствия Боня подразнила народ.
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Российская телеведущая, модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня давно живет не в Росси, но ее аудитория в основном российские подписчики, которые ее чуть ли не боготворят. 43-летняя бывшая звезда шоу "Дом-2" пропагандирует здоровые привычки, ведет активный ораз жизни и всячески вдохновляет народ. Боня практикует нетрадиционные методы духовного и физического оздоровления и приглашает своих клиентов на ретриты за границу. За это модель получает сумасшедшие деньги.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

На днях Виктория Боня призналась подписчикам, что деньги для нее очень много значат. Это энергия, которой она не хочет делиться ни с кем, кроме своих родственников и близких людей.

"Хочу провести опрос! Вы берете/даете деньги в долг? Вот у меня есть правило, после того, как мне много раз не возвращали мои деньги, я принципиально больше не даю их в долг)) Деньги это энергия, и вы должны правильно с ними обращаться. Зато если деньги просят те, кто мне дорог и близок, я просто их дарю юезвозмездно. Советую всем поступать так же", – рассказала Боня.

К публикации звезда прикрепила фото, на котором предстала с раздвинутыми ногами и прикрытыми глазами. Модель сидела в длинном бежевом плаще. В такой дразнящей позе Виктория Боня могла бы переплюнуть саму Анастасию Волочкову, которая постоянно раздвигает ноги по поводу и без.

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 21 марта 2023, 19:20 Источник: соцсети • Требует проверки
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